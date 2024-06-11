شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يبحث مع نظيريه الروسي والفنزويلي القضايا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، الإثنين، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء جاء على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.



من ناحية أخرى، بحث وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفنزويلي إيبان إدواردو خيل بينتو، العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية.