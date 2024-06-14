شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى يعلن تدمير قاربى دورية وزورق مسير تابعة للحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش الأمريكى، إنه دمر قاربى دورية وزورقاً مسيراً وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان أن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن من منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن إلى البحر الأحمر.

وفى وقت سابق، ذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن بحارا أصيب بجروح خطيرة في هجوم صاروخي للحوثيين استهدف سفينة شحن في خليج عدن الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان إن "السفينة التجارية التي ترفع علم بالاو أبلغت عن وقوع أضرار وحريق على متنها، ويواصل الطاقم مكافحة النيران، فيما أصيب أحد البحارة بجروح خطيرة".