شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يجرفون أراضى المواطنين فى قصرة جنوب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ أحمد علوى

جرف مستوطنين، صباح اليوم الجمعة، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين برفقة جرافة احتلالية، اقتحموا المنطقة الشمالية للقرية، ونفذوا أعمال تجريف للأراضي هناك.

وتتعرض القرية بشكل مستمر لاعتداءات المستعمرين، وعمليات تجريف لأراضيها بشكل متواصل.