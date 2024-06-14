شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تؤكد على الحجاج استخدام المظلات للوقاية من ضربات الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية على الحجاج استخدام المظلات الشمسية بشكل دائم؛ للوقاية من ضربات الشمس، خلال أداء مناسك الحج فى المشاعر المقدسة، مبينة أن موسم حج هذا العام يأتى مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة.

وأشارت الوزارة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - عبر رسائلها التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن، إلى أهمية المظلات الشمسية للحجاج خلال أداء مناسك الحج، وذلك لوقايتهم من ضربات الشمس، خاصةً أن هناك تحذيرات من المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة تتعلق بارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدى إلى الإصابة بضربات الشمس والصدمات الحرارية، مشيرة إلى أن المدة بين الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 عصراً تشهد ذروة الحرارة العالية، لذلك يجب الوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات الشمسية.



ونصحت الوزارة ضيوف الرحمن بالالتزام بالإجراءات الأخرى للوقاية من ضربات الشمس، مثل الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، أو المشى على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، وتجنب الإجهاد بأخذ راحة بين الحين والآخر، مشيرة إلى أن الحجاج فى مشعر عرفة مع ظروف عوامل طقس تزيد فرصة إصابتهم بالإجهاد الحرارى بسبب الحركة والحر.



وأشارت إلى أن موسم حج العام الماضى 1444هـ، شهد إصابة 10 آلاف حاج بالإجهاد الحراري.



ومن جهة أخرى، نقلت المنظومة الصحية ضمن جهودها فى الحج 23 حاجاً من ذوى الحالات الحرجة المنوّمين إلى مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات من مستشفيات المدينة المنورة وجدة لإتمام مناسك الحج.

وسيقضى الحجاج من ذوى الحالات الحرجة يوم الجمعة فى مستشفى جبل الرحمة بعرفة، استعدادًا ليوم عرفة بعد غدٍ السبت، على أن يتم نقلهم مع غروب الشمس إلى مشعر منى فى يوم عرفة، الذى يقع بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بُعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام.



ونقلت "الصحة" السعودية ضيوف الرحمن من الحالات الحرجة مبكراً عبر قافلة من سيارات الإسعاف، تنتمى إلى جنسيات مختلفة، حيث تستكمل الخطة العلاجية المعدة لهم أثناء تأديتهم مناسك الحج لهذا العام 1445هـ.



ومن ناحية أخرى، فعلت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برنامج سفراء التوعية والتثقيف الصحى لاستهداف مساكن الحجاج بالعاصمة المقدسة؛ بهدف رفع الوعى الصحى تجاه مخاطر الإجهاد الحراري، وتفادى ضربات الشمس مع توزيع حقائب صحية تشتمل على مظلات شمسية، وقطارة ومعقم، وبروشور تثقيفي.



وأكد المتحدث الرسمى لصحة منطقة المكرمة حمد فيحان؛ أن الفرق الميدانية حققت أكثر من 900 زيارة ميدانية على مساكن الحجاج شملت العديد من الجنسيات، وتضمنت الجولات الميدانية تغطية الساحات المحيطة بالحرم الشريف والمنطقة المركزية مستهدفة أكثر من 45,000 حاج من مختلف الجنسيات.

وأضاف المتحدث الرسمي؛ بأن حملة سفراء التوعية والتثقيف استهدفت نصف مليون حاج حتى الآن، وجرى توزيع أكثر من 40,000 مظلة شمسية.