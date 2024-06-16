شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى يطالب الحوثيين بإطلاق سراح موظفين أمميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، السبت، الحوثيين بإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين في اليمن.

ووصف البديوي في بيان اعتقال الحوثيين للموظفين الأممين بأنه "يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن"، مضيفاً أن دول المجلس "حريصة على نجاح مسيرة السلام في اليمن برعاية الأمم المتحدة".

وزعم الحوثيون الاثنين الماضي، أنهم ألقوا القبض على "شبكة تجسس أميركية إسرائيلية".