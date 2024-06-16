شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج السعودية" للحجاج: تجنبوا افتراش الطرقات خلال أيام التشريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن من الحجاج بضرورة اتباع التعليمات والإرشادات الصحية، والالتزام بالنظام، خلال أيام التشريق، التى تبدأ غدا الإثنين، لتكتمل رحلتهم بكل يسر وطمأنينة.

ومن بين هذه التعليمات تجنب "الافتراش في الطرقات، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، والخروج من المخيم بدون حاجة، والخروج نهارًا بدون مظلة"، كما أكدت "الحج" أهمية الحرص على "الإكثار من شرب الماء، والالتزام بأوقات التفويج".

ويشرع حجاج بيت الله الحرام، غدا الاثنين ، فى رمى الجمرات فى أول أيام التشريق، وهى التى تلى أول أيام عيد الأضحى، وذلك بمشعر منى، حيث يتوجه الحجاج فى أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة)، اقتداء بسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم.

ويبيت الحاج ليالى التشريق في مشعر منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذى الحجة، غدا الجمعة، قبل غروب الشمس، متوجها إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.