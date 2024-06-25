شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية نوستالجيا 80 / 90 في بور سعيد يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

بعد النجاح الكبير التى حققتها مسرحية الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، في القاهرة على مسرح السامر وفى القناطر الخيرية، تعرض يوم الجمعة المقبل في بور سعيد.

وتقدم بالدراما الاستعراضية باقة متميزة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الفنية والبرامج والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني والإعلانات التي نالت شهرة واسعة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، كمحاولة لاسترجاع الذكريات والتعريف بالهوية الفنية المصرية.



وقال الفنان تامر عبد المنعم مخرج عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "انتمائي لفترة الثمانينات والتسعينات ونشأتي في هذا العصر جعلت له بصمة بداخلي وهذا هو دور الفنان يقوم بتخزين بعض الأشياء داخل ذاكرته تظهر في وقت معين".



وأضاف عبد المنعم: "قدمنا روائع نفتخر بها جميعا كمصريين وهذا ما يدعو للفخر من مسلسلات ومسرحيات وأفلام حتى الإعلانات والكارتون والأعمال الغنائية الخاصة بفترة التسعينات، والتي شكلت وجداننا وأغاني الثمانينات ونجومنا".



وأكد: "عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ هو التفاعل الذي لم أكن أشعر به ولكن خرج من وجداني، وأحب أن أقول هذا هو جيلي وهذه هي الأشياء التي تربيت عليها، وهذه الأعمال ألماظات مصرية تستحق أننا جميعا نفتخر بها ونصفق لها ونقوم بإعادتها ونقول بكل فخر نحن أساس القوة الناعمة".



عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.



كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات منها بورسعيد والأقصر، وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.