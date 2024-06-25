الدفاع الروسية أعلنت تدمير 29 طائرة مسيّرة أوكرانيّة فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 29 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وطائرة واحدة مسيّرة فوق مقاطعة فورونيج.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط 2022، تنفيذ ما تسميها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، في وقت يتقدم فيه الجيش الروسي في ساحة القتال.