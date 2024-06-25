مولوي: الجمعيات الحقيقية القائمة على حب الوطن هي الدرع الاساسي لحمايته

أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الى ان "لبنان في خير ما دام هناك اناس مخلصون لوطنهم"، لافتا الى ان "الدولة لا تقوم الا بتضافر جهود ابنائها وبالنوايا الصادقة لديهم من اجل وطن مستقر تسوده العدالة الاجتماعية، وطن ينال كل انسان فيه حقه ولا ظلم فيه لاحد".

وفي كلمة له خلال المؤتمر التوعوي لجمعية "جاد" لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، شدد على "اهمية المجتمع الاهلي والجمعيات الحقيقية القائمة على حب الوطن ولمنفعته، هي التي تساعد على بناء الوطن وتكون الدرع الاساسي لحماية الوطن، مجتمع المساواة والعدالة".

وأكد ان "العدالة الاجتماعية واعطاء الحقوق لجميع المواطنين، هي التي تبعد الجريمة ما يجعل الانسان ينتمي اكثر واكثر لوطنه"، مثنيا على "الدور الذي تقوم به الجمعيات الخاصة في مساعدة المواطنين خصوصا في هذه الظروف التي نعيشها، حيث الدولة لا تقوم بواجباتها تجاه شعبها".

ونوه "بالدور الذي تقوم به جمعية جاد من اجل انسان صالح لخدمة وطنه بعيدا عن الآفات الخطرة"، مؤكدا أنه "بالايمان وبمحبتنا لوطننا نبني الانسان الصالح".

وختم موجها الشكر لنقابة الصيادلة "شريكتنا في الامن الاجتماعي"، مثنيا على "انجازات قوى الامن الداخلي على كل الصعد".