أرسلان: كل التأييد والدعم للإجتماع الذي عُقد في دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، في تصريح له، الى انه "كل التأييد والدعم للإجتماع الذي عُقد في دار طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء برئاسة شيخ العقل يوسف جربوع، وبمشاركة جمع من المرجعيات الدينية والإجتماعية، فكل بندٍ صادرٍ عن هذا الإجتماع يعبّر عن حقيقة أبناء جبل العرب وموقفهم وتاريخهم، وتبقى الدولة بقيادتها الحكيمة وجيشها الملاذ الآمن الوحيد للسويداء كما لكل المحافظات السورية. وأرفق أرسلان منشوره بصورة عن البيان الصادر عن الإجتماع".

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