شكرا لقرائتكم خبر عن منشأة الجمرات بـ"منى" تستقبل نصف مليون حاج فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الحج السعودية جاهزية مشعر منى ومنشأة الجمرات، لاستقبال الحجاج، عبر ستة طوابق، ارتفاع كل منها 12 متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة وبإجمالي 500 ألف حاج في الساعة، وفق "عكاظ" .

ويحتوي جسر الجمرات على ستة مباني خدمات، تتكون من 12 طابقاً ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار.

ويحتوي كل مبنى خدمات على ثلاث محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياطي، ويضم الجسر 11 مبنى سلالم، منها أربعة مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، وسبعة للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على 28 سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم به (BMS)، كما توجد 20 سلماً كهربائياً حول الجسر ليبلغ إجمالي عدد السلالم 328 سلماً.

ويرتبط جسر الجمرات بأربعة أنفاق بأطوال إجمالية 3485 متراً، ويحتوي على 46 ممشىً كهربائياً لنقل الحجاج، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

ويحتوي الجسر كذلك على 13 نظاماً؛ منها أنظمة للمراقبة التلفزيونية (900 كاميرا) ونظام البث التلفزيوني لأربع قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود، ونظام إنذار الحريق، و226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.