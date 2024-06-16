شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: أسأل الله أن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وأمتنا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الشعب السعودى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يتقبل من الحجاج مناسكهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمة العربية .

وكتب الملك سلمان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "إكس": "أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات. سائلين المولى أن يتقبل من حجاج بيته نُسكهم وطاعتهم، وأن يديم الأمن والاستقرار على وطننا وشعبنا، وعلى أمتينا الإسلامية والعربية والعالم أجمع. وكل عام وأنتم بخير".

ومن جهة ثانية، يواصل الحجاج أداء مناسكم والتوافد على منشأة جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة بمشعر منى، وسط انسيابية في التنقل، وتسخير كل الإمكانات الخدمية والأمنية والتنظيمية، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

ويأتي رمي الجمرات تذكيرًا بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه.

وبعد انتهاء الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرعون لهم في أعمال النحر؛ حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.