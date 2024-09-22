الامارات | علاج فعال للإمساك موجود في كل مطبخ .. لن تصدق ما هو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يصبح الإمساك مزمناً في بعض الحالات، ما يستدعي اللجوء للملينات الدوائية أو الأعشاب الطبيعية الملينة. إلا أن الحل بسيط وسهل ويوجد في كل بيت. وهو مكون أساسي لمعظم الطبخات.

فعلى ذمة موقع "هيلث شوتس" Healthshots المعني بالأخبار الصحية، فإن البصل له قدرة مذهلة علي علاج الإمساك، وتحسين الجهاز الهضمي.

وبحسب الدراسات، فإن الإمساك حالة هضمية شائعة تحدث بسبب الجفاف المفرط في القولون، ونقص الألياف في النظام الغذائي.

كما إن اتباع نمط حياة سيئ مثل تناول العشاء في وقت متأخر من الليل، والنوم في وقت متأخر، والاستيقاظ في وقت متأخر، يمكن أن يؤدي إلى الإمساك. فالقولون يكون نشطًا بين الساعة 5 و7 صباحًا، ويؤدي تناول العشاء في وقت متأخر أيضًا إلى انسداد الأمعاء بالأطعمة غير المهضومة طوال الليل.

ويمكن أن تسبب بعض الأدوية إلى الإمساك كأثر جانبي وكذا بعض المشكلات الصحية مثل قصور الغدة الدرقية والسكري والاضطرابات العصبية، يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة الأمعاء وتؤدي إلى الإمساك.

كما يمكن أن يؤثر التوتر والقلق والاكتئاب أيضًا على صحة أمعائنا وحركتها ويؤدي إلى الإمساك.

والبصل هو علاج طبيعي للإمساك، فهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف والمركبات المفيدة التي تساعد على صحة القولون، بحسب الأطباء وخبراء التغذية.

وهو مصدر غني بالألياف التي تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي. فتساعد الألياف الموجودة في البصل على امتصاص الماء، الذي يتحول إلى مادة تشبه الجل داخل أمعائنا. ويساعد هذا على تليين الفضلات ويسمح بإخراجها بسهولة وسلاسة.