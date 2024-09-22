ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران الحربي والمسيّر الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة مجدل زون، مجرى نبع الطاسة في إقليم التفاح، بلدة الطيبة، وادي جهنم بين أنصار والزرارية، أطراف جباع، مرتفعات جبل الريحان، الوادي بين رومين ودير الزهراني، مدينة الخيام، ياطر، عيتا الشعب، شيحين، وادي زبقين والجرمق".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات على أطراف مجدل زون والزرارية ومجرى نبع الطاسة والطيبة والخيام وعيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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