أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، "تحديثنصائح السّفرالخاصّة بنا، لحثّ المواطنين الأميركيّين على مغادرة لبنان".
وشدّدت في بيان، على أنّ "نظرًا للطّبيعة غير المتوقّعة للنّزاع المستمر بين "حزب الله" وإسرائيل، والتّفجيرات الأخيرة في أنحاء لبنان كافّة، بما في ذلك بيروت، تحثّ السّفارة الأميركيّة المواطنين الأميركيّين على مغادرة لبنان، بينما لا تزال خيارات النّقل التّجاري متاحة".
وأشارت إلى أنّ "في الوقت الحالي، الرّحلات الجوّيّة التّجاريّة متوافرة، ولكن بسعة منخفضة. وإذا تفاقم الوضع الأمني، فقد تصبح الخيارات التّجاريّة للمغادرة غير متاحة"، داعيةً إلى "التحقّق من خيارات الطّيران في مطار بيروت الدولي". ولفت إلى أنّ "السّفارة قد لا تتمكّن من مساعدة المواطنين الأميركيّين الّذين يختارون البقاء".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في بيروت جددت حث رعاياها على مغادرة لبنان عبر الخيارات التجارية المتاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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