شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مسئول ميدانى فى حزب الله جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أسفر استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة فى بلدة سلعا جنوبي لنان، عن مقتل مسئول ميدانى فى حزب الله اللبناني، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل من خبر عاجل لها.

وكان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قد أفدا فى وقت سابق أن هناك غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.