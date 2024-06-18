شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تنصح الحجاج لتجنب مضايقة الطائفين: خففوا من الأمتعة فى الحرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مركز توعية ضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة السعودية، تنويهاً إلى حجاج بيت الله الحرام، بالتخفف من الأمتعة للتمتع برحلة ميسرة في المسجد الحرام.

وقال المركز موجهاً حديثه للحجاج: ضيف الرحمن، تجنب مضايقة الطائفين من خلال التخفيف من الأمتعة قبل القدوم للمسجد الحرام، وعدم ترك الحقائب خلف الأبواب.

ويؤدى الحجاج المتعجلون طواف الوداع وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية بتفويج ضيوف الرحمن وفق الخطط التشغيلية لموسم حج العام الحالي وسط منظومة متكاملة من الخدمات، وذلك من أجل التيسير والتسهيل على الحجاج في أداء مناسكهم .

من جهة ثانية ، أعلن وزير الصحة السعودى فهد بن عبدالرحمن الجلاجل ، نجاح الخطط الصحية لموسم حج هذا العام ، وخلوه من أى أمراض وبائية أو تهديدات على الصحة العامة للحجاج، مؤكدا نجاح موسم الحج رغم الأعداد الكبيرة للحجاج هذا العام، والتحديات المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة، وفق "واس" .

وأضاف الجلاجل: "قامت المنظومة الصحية بتجهيز 189 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة متنقلة، بطاقة استيعابية تزيد عن 6.500 سرير ، بكوادر طبية وفنية وإدارية ومتطوعين تتجاوز 40 ألفًا، وبسيارات إسعاف تزيد عن 370 سيارة و 7 طائرات إسعافية و 12 مختبراً و 60 شاحنة ، لتوفير أكثر من 1860 بنداً طبياً، وفي خطوة نوعية 3 مستودعات طبية متنقلة موزعة في المشاعر المقدسة" .