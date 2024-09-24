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السعودية وهولندا تبحثان تعزيز التعاون في مجالات البيئة والمناخ

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، مع مبعوث مملكة هولندا للمناخ الأمير جيمي دي بوربون، التعاون القائم بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ، والسُبُل الكفيلة لتعزيزها.


جاء ذلك خلال لقائهما، الاثنين، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.


واستعرض الجانبان -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية- جهود ومبادرات المملكة في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والحد من التغيُر المناخي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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