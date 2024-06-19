شكرا لقرائتكم خبر عن إحاطة لمجلس الأمن الدولى عن مستجدات الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري، سيقدم اليوم الأربعاء إحاطة لمجلس الأمن الدولي عن مستجدات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الإحاطة ستقدم في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت العاصمة الليبية طرابلس، وتتضمن تطورات الأوضاع وما يتعلق بالشأن الليبي.