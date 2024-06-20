الخليج اليوم .. قرقاش: نهضة الإمارات نتاج للرؤية السديدة والقيادة الرشيدة والعمل المخلص والدؤوب

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نهضة الإمارات نتاج للرؤية السديدة والقيادة الرشيدة والعمل المخلص والدؤوب

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس": "نهضة الإمارات بُنيت برؤية وحكمة الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه المؤسسين وتواصلت بفضل قيادة ملهمة هي خير خلف لخير سلف، وثمرة جهد وإخلاص المواطن الإماراتي وكل من أحب هذا الوطن وعاش فيه بقيم العدالة والتسامح والتعايش.. نهضتنا هي نتاج للرؤية السديدة والقيادة الرشيدة والعمل المخلص والدؤوب".