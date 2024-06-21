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الخليج اليوم .. هيئة الهلال الأحمر تنفذ مشروع الأضاحي داخل الإمارات وفي 53 دولة حول العالم

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع الأضاحي هذا العام داخل الإمارات وفي 53 دولة حول العالم، حيث استفاد من المشروع أكثر من 100 ألف شخص داخل الدولة، و400 ألف في 4 قارات، إلى جانب 27 ألفا و700 شخص استفادوا من برنامج كسوة العيد خارج الدولة. وشمل مشروع أضاحي الهلال الأحمر 53 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

 

ووسعت الهيئة نطاق مشروع الأضاحي مساهمة منها في الحد من تداعيات نقص الغذاء وارتفاع أسعاره، وباشرت منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ذبح الأضاحي وتوزيعها عبر مكاتبها الخارجية وسفارات الدولة في عدد من الدول وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في الدول الأخرى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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