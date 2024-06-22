شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين يسهم فى تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيب الكويت باعتراف أرمينيا رسميا بدولة فلسطين، وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، إن هذا الاعتراف خطوة إيجابية من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بشأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية موقف الكويت الداعي إلى ضرورة اتخاذ جميع الدول قرارات مماثلة تهدف لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وباعتراف أرمينيا، يرتفع عدد الدول التي اعترفت بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعربت عن ترحيبها بقرار اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين الشقيقة، معربة عن تقديرها الإيجابي لهذا القرار، وقالت نثمن التزام أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها.