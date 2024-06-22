شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 42 فلسطينياً في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصف الاحتلال

الدمام - شريف احمد - استشهد 42 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في مجزرتين مروعتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال.كما انتشلت الطواقم الطبية 24 شهيداً من تحت أنقاض منازل عدة تعرضت للقصف في حي التفاح بمدينة غزة.وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن شهداء وجرحى المجزرتين تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني الذي يفتقر للكثير من الخدمات والكوادر الطبية، مؤكداً حاجة الطواقم الطبية في غزة إلى المستلزمات الصحية.