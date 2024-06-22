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استشهاد 42 فلسطينياً في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة

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واس- القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 42 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة اليوم، في مجزرتين مروعتين ارتكبهما الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 18 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف مربعاً سكنياً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال.

قصف الاحتلال

كما انتشلت الطواقم الطبية 24 شهيداً من تحت أنقاض منازل عدة تعرضت للقصف في حي التفاح بمدينة غزة.
وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن شهداء وجرحى المجزرتين تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني الذي يفتقر للكثير من الخدمات والكوادر الطبية، مؤكداً حاجة الطواقم الطبية في غزة إلى المستلزمات الصحية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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