شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 135 فلسطينياً بـ24 ساعة.. الاحتلال يدمر أحياء سكنية كاملة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة على رؤوس الأطفال والنساء خلال الساعات الماضية، ما أدى وفق المصادر الطبية الفلسطينية إلى استشهاد نحو 135 فلسطينياً في أقل من 24 ساعة، بينهم نحو 83 شهيداً في قصف طائرات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم الشاطئ وحيي الزيتون والتفاح.فيما لايزال عشرات المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشالهم لحجم الدمار الهائل في أماكن القصف خاصة في مخيم الشاطئ.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر بحق خيام النازحين غرب مدينة رفح، ما تسبب في استشهاد وإصابة نحو 80 فلسطينياً.