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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 135 فلسطينياً بـ24 ساعة.. الاحتلال يدمر أحياء سكنية كاملة في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دمر الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة على رؤوس الأطفال والنساء خلال الساعات الماضية، ما أدى وفق المصادر الطبية الفلسطينية إلى استشهاد نحو 135 فلسطينياً في أقل من 24 ساعة، بينهم نحو 83 شهيداً في قصف طائرات الاحتلال مربعات سكنية في مخيم الشاطئ وحيي الزيتون والتفاح.
فيما لايزال عشرات المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشالهم لحجم الدمار الهائل في أماكن القصف خاصة في مخيم الشاطئ.
فيما لايزال عشرات المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، لم تتمكن فرق الإسعاف والدفاع المدني من انتشالهم لحجم الدمار الهائل في أماكن القصف خاصة في مخيم الشاطئ.