الخليج اليوم .. تشرف بغسل الكعبة أكثر من 100 مرة.. رحيل كبير سدنة بيت الله الحرام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي كبير سدنة بيت الله الحرام وحامل مفتاح الكعبة المشرفة.

وقالت الهيئة في بيان: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره تتقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وجميع منسوبيها بالتعزية والمواساة إلى أسرة الفقيد الشيخ الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي كبير سدنة بيت الله الحرام".

ودعت الهيئةُ العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وهو السادن الـ 77 منذ فتح مكة بعهد الرسول والـ109 منذ عهد قصي بن كلاب.

وكان الفقيد قد وافته المنية مساء أمس الجمعة، وصُلِّيَ على جثمانه بعد صلاة فجر اليوم السبت بالمسجد الحرام، ودُفِن بمقابر المعلاة.

وتشرف الراحل خلال حياته بغسل الكعبة أكثر من 100 مرة.

يشار إلى أن الراحل الشيبي هو حفيد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، والذي قال لهم الرسول محمد (ص): "خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم".

هذا وتنتقل السدانة من شخص إلى آخر بالتوارث إذ ينتقل مفتاح الكعبة المشرفة إليه مباشرة ولا يشترط أن يكون السدان هو ابن السدان السابق فمن الممكن أن يذهب المفتاح إلى ابن العم وهكذا فالسن هو الذي يحدد السدان.

المصدر: وكالات