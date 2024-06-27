الخليج اليوم .. "أرامكو" السعودية تعتزم شراء 10% في مشروع مشترك مع "رينو" و"جيلي"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تستعد شركة أرامكو السعودية لشراء حصة تبلغ نحو 10% في مشروع مشترك مع "رينو إس إيه" ومجموعة تشجيانغ جيلي القابضة الصينية، وفقًا لما قاله أشخاص مطلعين على الخطة لوكالة "بلومبرغ".

وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم قبل الانتهاء من الاتفاقية إن الصفقة من المقرر أن تقدر قيمة شركة هورس باورترين المحدودة بنحو 7.4 مليار يورو (7.9 مليار دولار) مع احتفاظ "رينو" و"جيلي" بنحو 45% لكل منهما.





وأضاف الأشخاص أنه قد يتم الإعلان عن الصفقة بحلول نهاية الشهر.

تحولت أسهم "رينو" إلى الارتفاع بعد هذه الأخبار، حيث أضافت 1% من المكاسب، وغيرت مسارها من الخسائر السابقة. وقد ارتفع السهم بنسبة 27% منذ بداية العام.

أعلنت الشركات الثلاث العام الماضي عن خطط لتصنيع لتصنيع محركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة من خلال مشروع مشترك.

ورفض المتحدثون باسم "رينو" و"جيلي" و"أرامكو" السعودية التعليق.

وستمتلك "هورس" 17 مصنعًا و19000 موظف، والقدرة على توريد أكثر من 5 ملايين محرك احتراق داخلي وهجين وهجين قابل للشحن سنويًا.