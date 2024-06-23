شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين ترحب بإعلان كوبا التدخل فى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم /السبت/، بإعلان كوبا التدخل فى القضية المُتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فى قطاع غزة، والمقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.



وأكدت الوزارة، فى بيان صحفي، أن القرار يعبر عن التزام كوبا الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولى، ويؤكد التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.



ودعت الوزارة جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة فى الإجراءات أمام المحكمة، وقالت: "إن إنهاء الإبادة الجماعية المُستمرة ضد الشعب الفلسطينى ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب، هى مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون".