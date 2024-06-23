شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فلسطينى: انضمام بن غفير لهيئة الأمن المصغرة يعزز رؤية "نتنياهو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد مجدلاني، إن انضمام وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهيئة الأمن المصغرة، والتي تشكلت من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزيد التطرف والإجراءات التصعيدية في الضفة الغربية ويعزز رؤية الأخير في أهمية استمرار الحرب العدوانية على قطاع غزة.



وأشار مجدلاني، خلال تصريح لقناة (القاهرة) الإخبارية، إلى أن جميع أطراف التحالف في حكومة نتنياهو لهم مصلحة في استمرار هذا التحالف، ويدركون أن وقف الحرب تعني الدعوة لانتخابات مبكرة وسقوط هذا التحالف من قيادة البلاد.



وحول الرصيف الأمريكي العائم في غزة قال: "إن الرصيف العائم كان له أكثر من هدف وهو إرسال رسالة داخلية للناخبين والقوى التقدمية في الحزب الديمقراطي والجاليات العربية والإسلامية بأن الولايات المتحدة تقدم الدعم الإنساني والإغاثي للقطاع".