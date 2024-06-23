شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 37598 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 261 على التوالي، إلى 37598 شهيداً، ونحو 86032 جريحاً معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية، باستشهاد 47 فلسطينياً وإصابة 121 بجروح، وارتكاب 3 مجازر ضد العائلات، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود العديد من الشهداء تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، ولا تتوفر الإمكانيات اللازمة لانتشالهم. مدينة رفح وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف البري والبحري والجوي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال يواصل تدمير مئات المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح وتدمير الشوارع والبنية التحتية.