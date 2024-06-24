شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول لبنانى: مطار بيروت يخضع لتفتيش سنوى من قبل شركات الطيران العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المدير العام للطيران المدنى فى مطار بيروت الدولى فادى الحسن اليوم الاثنين، أن كل شركات الطيران العالمية التى تسير رحلاتها بشكل يومى من بيروت وإليها تجرى سنويا تدقيقا أمنيا فى مطار بيروت الدولى.

وقال الحسن ـ في تصريح لقناة (لحرة الأمريكية، إن الأنباء التي ترددت بشأن استخدام حزب الله اللبناني للمطار من أجل تخزين الأسلحة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الهدف من هذه الأنباء هو الإساءة لسمعة لبنان ومرافقها العامة.

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، قد نفى أمس الأحد ما ورد في صحيفة تيليجراف البريطانية بشأن وجود أسلحة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مؤكدا أن مطار بيروت يتعرض لحملة تشويه تضر بسمعة لبنان على مدى سنوات، واصفا ادعاءات "تليجراف" بأنها "سخيفة".