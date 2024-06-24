شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم بلدة شرق رام الله وتشن حملة اعتقالات واسعة والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بأعداد كبيرة، فجر اليوم الاثنين، بلدة سلواد شرق رام الله، وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا كبيرا من الشبان بعد التنكيل بهم، خلال مداهمة وتفتيش منازل ذويهم.

وأشاروا إلى أن حملة الاعتقالات غير مسبوقة في البلدة.

كما اقتحمت تلك القوات بلدة كفر نعمة غرب رام الله.