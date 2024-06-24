شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء ملك الأردن مع الرئيس الفرنسي ومطالب وقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، اليوم الاثنين، ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين دعمهم لخطة السلام الشاملة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن مشددين على ضرورة تنفيذها دون مزيد من التأخير.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفرنسي بالملك عبد الله الثاني ملك الأردن في قصر الإليزيه، وهو لقاء يأتي بعد اجتماعهما في باريس في فبراير الماضي، وأيضا بعد لقاءات مع فريق الاتصال للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حسبما ذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها.

وخلال غداء عمل أقيم في قصر الإليزيه، رحب ماكرون بنجاح المؤتمر الإنساني من أجل غزة الذي تم تنظيمه بمبادرة من الأردن في 11 يونيو، وكذلك بالجهود التي بذلها الأردن لإنشاء ممر إنساني من الأردن إلى قطاع غزة، وهو ما دعمته فرنسا.

وفي هذا الصدد، دعا الزعيمان إلى رفع كافة القيود المفروضة على جميع المعابر المختلفة، والتي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة.

ودعا ماكرون والملك عبد الله الثاني مجددا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم مواطنان فرنسيان، كما أعربا عن قلقهما العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية وأعربا أيضا عن إدانتهم الشديدة لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.

واتفق الزعيمان على مواصلة عملهما المشترك للتوصل إلى حل دائم وذات مصداقية للأزمة على أساس حل الدولتين، وأكد ماكرون التزام فرنسا بالعمل، إلى جانب شركائها في الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكذلك شركائها الأوروبيين، على تحديد إطار من شأنه أن يتيح إعادة بناء السلام وتحقيق الاستقرار للجميع في المنطقة.

ومن هذا المنطلق، تم التأكيد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وليس إضعافها، ورحب الزعيمان بالإصلاحات التي التزمت بها الحكومة الفلسطينية داعين إلى مواصلتها لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني وتوقعات المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بتصاعد التوترات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، دعا الزعيمان إلى تجنب تفجر الوضع والذي قد يكون كارثيا على الدول المعنية وعلى المنطقة، وجددا دعوتهما لجميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية والتحلي بضبط النفس.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان أيضا مختلف القضايا والعلاقات الثنائية ولاسيما في مجالي النقل والتحول البيئي.