شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب ومالاوي يبحثان تعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بالعاصمة المغربية الرباط مع النائب الأول لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، ماداليستو كواديرانجي كازومبو، الأربعاء، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأوضح المسؤول المالاوي، خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات، أن اقتصاد بلادة يرتكز على الزراعة، مبديا رغبة مالاوي في الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال، لا سيما في قطاع إنتاج الأسمدة.

وأضاف كازومبو أن المملكة المغربية شهدت طفرة تنموية كبيرة منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس.