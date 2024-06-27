شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة العراقية تنفى وجود استقالات لمستشارين لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الرئاسة العراقية وجود استقالات لمستشارين فيها، فيما أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية ، عن قيام لجنة رئاسية بالتدخل لاطلاق سراح آلاف المحتجزين بعد ورود شكاوى.

وذكرت الرئاسة فى بيان لها بحسب وكالة الأنباء العراقية؛ أنه "حرصا على تطبيق معايير حقوق الإنسان فى مراكز التوقيف والاعتقال وبهدف الإسراع فى إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة والتدقيق فى ملفات المتهمين، وبعد ورود شكاوى عديدة شكلت رئاسة الجمهورية، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتى الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومى".

وذكر البيان؛ أن اللجنة المعنية عقدت عدة اجتماعات حيث أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) اثنى عشر ألف معتقل وموقوف ممن انتهت مدد محكومياتهم أو ألغيت من قبل محكمة التمييز.