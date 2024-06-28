شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يثمن تسهيلات مصر لكافة اليمنيين المتواجدين على أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمّن وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى الدكتور شائع الزندانى، التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية لكافة اليمنيين المتواجدين على أراضيها، مؤكدا أن الشعب اليمنى لن ينسى لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبا، هذه المواقف الأخوية.

جاء ذلك خلال لقاء الزندانى أعضاء البعثة الدبلوماسية فى السفارة اليمنية فى القاهرة، والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

كما استعرض وزير الخارجية اليمني، خلال لقائه مع أعضاء البعثة الدبلوماسية فى السفارة والمندوبية، بحضور سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية، خالد بحاح، ومندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري، نتائج زيارته إلى القاهرة وأهمية انعقاد الحوار الاستراتيجى بين اليمن وجمهورية مصر العربية، والنتائج المهمة التى خرجت بها الاجتماعات التى استمرت على مدى يومين.

وأكد الزندانى أهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية ومتابعة نتائج الزيارة، والعمل بروح الفريق الواحد، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك خدمة أبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين فى مختلف المستويات الدراسية فى الجامعات المصرية.

وتطرق وزير الخارجية اليمنى إلى مستجدات الأوضاع والتطورات التى يشهدها اليمن، فى مسار العملية السياسية، والإصلاحات التى تقوم بها الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب اليمني.