الامارات | ألبا يقود إنتر ميامي للفوز في غياب ميسي وسواريز (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الإسباني جوردي ألبا فريقه إنتر ميامي الأميركي لفوز 1-2 في ملعب ناشفيل، ليواصل الفريق تحقيقه للانتصارات بدون كل من نجميه الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

تقدم إنتر ميامي بهدفين في الشوط الأول من خلال الأمريكي الشاب إيان فراي (ق40) من رأسية رائعة، وجوردي ألبا (ق44) من تسديدة قوية بيسراه خارج المنطقة، قبل أن يقلص الألماني هاني مختار النتيجة لناشفيل (ق73) من ركلة جزاء.

ويعد الهدف هو الرابع لألبا في مشواره بالدوري الأميركي، ليحقق فريقه إنتر انتصاره الثالث بدون ميسي وسواريز، اللذان يشاركان مع الأرجنتين وأوروغواي في بطولة كوبا أميركا.

ورفع إنتر رصيده إلى 44 نقطة في صدارة القسم الشرقي، متفوقاً بنقطتين مؤقتاً عن سينسيناتي.