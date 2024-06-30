زيادة في سعر الذهب مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم السبت، حيث زاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2093 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2691 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3140 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3589 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة رسمية لبورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2329.3 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31 جرام عيار 24)، مع نهاية تعاملات أول أمس الجمعة، بهبوط 0.23%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.