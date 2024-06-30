الامارات | كندا يتأهل إلى ربع نهائي كوبا أميركا في إنجاز تاريخي.. تشيلي تودع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادلت كندا مع تشيلي التي طرد أحد لاعبيها من دون أهداف اليوم الأحد لتحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى وتتأهل لدور الثمانية بكأس كوبا أميركا لكرة القدم، بينما احتل منتخب تشيلي المركز الثالث وخرج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2004.

رفع التعادل رصيد منتخب كندا، الذي يشارك لأول مرة في كوبا أميركا، إلى أربع نقاط في المجموعة الأولى بفارق خمس نقاط خلف منتخب الأرجنتين المتصدر الذي سبق وضمن التأهل إلى دور الثمانية.

وقال ألفونسو ديفيز قائد كندا: "كنا نعرف قبل هذه المباريات أن الأمر لن يكون سهلاً".

وأضاف مدافع بايرن ميونيخ قوله: "علينا القتال بكل قوة. وعلينا القيام بكل ما نستطيع للاستمرار".

وتابع: "نعم لقد واجهنا صعوبات بالتأكيد في بعض الأحيان. لكننا واجهنا هذه الصعوبات سوياً وتجاوزناها سوياً".

وأنهت تشيلي، الفائزة بلقب كوبا أميركا مرتين البطولة بنقطتين واحتلت بيرو المركز الأخير بنقطة واحدة بعد الخسارة 2-0 أمام الأرجنتين في المباراة الأخرى بالمجموعة.

وخرجت تشيلي من البطولة من دون تسجيل أي هدف مما يطيل أمد الجفاف التهديفي الذي تعاني منه إذ سجلت ثلاثة أهداف فقط في أول ست مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي ظل حاجتها للفوز وانتظار نتائج في صالحها من مباراة الأرجنتين وبيرو، أصبحت مهمة تشيلي الشاقة أكثر صعوبة بعد حصول غابرييل سوازو على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27 بسبب عرقلة ريتشي لاريا.

واحتج لاعبو تشيلي بغضب على البطاقة الحمراء وانتقدوا التحكيم بعد المباراة.

وقال مهاجم تشيلي أليكسيس سانشيز: "يجب على اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أن يكون أكثر كفاءة ويتعلم من أوروبا.. التحكيم بهذه الطريقة يجعلك غاضباً. بطاقة حمراء تقضي على المباراة بأكملها".

وأضاف: "أعتذر لمواطني بلادي عن هذا الخروج لكننا سنبذل قصارى جهدنا للتأهل لنهائيات كأس العالم".

وشعرت تشيلي أيضاً بالغضب بعد أن بدا أن المدافع الكندي مويس بومبيتو ضرب رودريغو إيتشيفيريا بمرفقه في الدقيقة الخامسة من المباراة لكن حكم الفيديو المساعد لم يراجع الواقعة.

وشارك القائد كلاوديو برافو، الغائب عن الملاعب بسبب الإصابة، مقطعاً مصوراً للواقعة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلاً: "إنه أمر لا يصدق أنه مع التكنولوجيا الموجودة اليوم في عالم كرة القدم، يمكنهم إرباكك بهذه الطريقة".

وتابع: "من الصعب جداً أن نفهم، ومن المستحيل المنافسة بهذه الطريقة. خرجنا ورؤوسنا مرفوعة، قدمنا ​​كل شيء!".