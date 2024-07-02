المغرب: الرجاء البيضاوي بطلا لكأس العرش للمرة التاسعة في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: فاز الرجاء الرياضي البيضاوي، الاثنين، بكأس العرش، برسم الموسم الرياضي 2022 - 2023،بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعته بفريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية ( الجيش الملكي)، على أرضية الملعب الكبير بأغادير.

وسجل الهدف الأول للرجاء، في هذه المباراة التي قادها الحكم رضوان جيد، اللاعب يسري بوزوق، في الدقيقة 6، فيما عادل النتيجة للفريق العسكري لاعبه أمين زحزوح في الدقيقة 28، قبل أن يوقع محمد بلكسوت هدف الانتصار للفريق البيضاوي، في الدقيقة 79.

وفي نهاية المباراة، سلم شكيب بنموسي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رفقة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كأس العرش، لأنس الزنيتي عميد الرجاء الرياضي.

وبفوزه بكأس العرش، يكون الرجاء الرياضي قد أضاف لرصيده هذا الموسم لقبا ثانيا، بعد فوزه بلقب البطولة التي خطفها من الجيش الملكي في آخر أنفاس الموسم.