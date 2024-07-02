شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات هامة من وزارة الزراعة لمزارعى البصل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصار الثلاثاء، 02 يوليو 2024 01:00 ص

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ،نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر يوليو . وتمثلت التوصيات في الآتي: البصل الفتيل بالوجه القبلي: 1- يتم خلال هذا الشهر اختيار ارض المشتل للموسم الجديد، وتجهيزها والبدء في زراعة المشاتل. ‎البصل الفتيل بالوجه البحري: ‎1- يتم الانتهاء من حصاد الحقول بالوجه البحري والمتأخرة ‎ إنتاج البصل من البصيلات: ‎1- يتم تجهيز الأرض للموسم الجديد. ‎ الأبصال المخزنة: ‎1- يجب فرز الابصال فى المخازن واستبعاد المزارع والمصاب بها وتخزينها جيدا فى مخزن مظلل وجاف وبه تهوية جيدة.

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