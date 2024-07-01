الخليج اليوم .. إحباط تهريب أكثر من 3 مليون حبة "كبتاجون" في ميناء جدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

​تمكّنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 3,633,978 حبة كبتاجون, عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى السعودية عبر الميناء ذاته.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي، عبارة عن "معدات حديدية"، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة ضمن الإرسالية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهما وعددهما شخصان.

وأكّدت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) والرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.