قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد الحفل والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تنطلق مساء اليوم الخميس مراسم حفل قرعة منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامته بمدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

ومن المنتظر أن تحتضن المغرب منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا، وتنطلق في الـ 21 من ديسمبر عام 2025.

ومن المقرر أن يشارك في قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا نسخة 2025، 48 منتخبًا يتم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.

وستقام منافسات التصفيات بنظام الدوري الذهاب والإياب، حيث يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى النهائيات التي تقام بحضور 24 فريقًا.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا كل من: "مصر والجزائر وأنجولا وبنين وبوتسوانا وبوروندي والكاميرون والرأس الأخضر وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية، إيسواتيني وإثيوبيا".

كما تضم تصفيات كأس أمم إفريقيا منتخبات: "الجابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وغينيا بيساو، وكينيا، وليسوتو، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، وساو تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيراليون. وجنوب أفريقيا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا وتوغو وتونس وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي".

يشار إلى أن منتخب كوت ديفوار كان قد نجح في التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا الماضية 2023، التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره.

موعد قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

وفقا لبيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فقد تقرر أن ينطلق حفل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الخميس.

القنوات الناقلة

من المقرر أن يذاع حفل قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، وقناة "بي إن سبورتس" الإخبارية المفتوحة، والقناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر "يوتيوب".