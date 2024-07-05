الخليج اليوم .. السعودية.. مستشار أمني سابق يكشف تفاصيل جريمة قتل سعوديين في إفريقيا تسببت بكشف ملابسات قضية كبيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تحدث ناصر الدويسي، وهو مستشار أمني سابق لوزير الداخلية في السعودية، عن تفاصيل جريمة قتل سعوديين في إفريقيا تسببت في كشف ملابسات قضية كبيرة أخرى لم تحل لسنوات.

وخلال لقاء مع برنامج "بودكاست فنجان"، أوضح ناصر الدويسي تفاصيل الواقعة قائلا: "كان هناك أربعة أو خمسة (أشخاص) في رحلة برية في دولة إفريقية تعرضوا لإطلاق نار.. فجأة 4 أشخاص توقفوا أمامهم دون أدنى سبب، وبدأوا بإطلاق النار، توفى ثلاثة أشخاص وأصيب 2 آخرين".

وأوضح أن الملك (الراحل) عبد الله حينها أمر بتشكيل فريق عمل والذهاب لهذه الدولة، ومباشرة التحقيقات وفق نظام البلد".

وأضاف:"انتقلنا إلى هناك بعد التنسيق مع السفارة.. باشرنا مسرح الحارس، الشخص (القاتل) من دولة والحادثة في دولة أخرى، ووصلنا إلى كشف هوية الشخص من خلال الإجراءات التي اتخذناها مع أبناء الدولة المعنيين في التحقيق".

وأضاف أنه في الرحلة الثالثة، أبلغتهم الدول الإفريقية بأنه تم القبض على المجرم، واتضح أن هذا المجرم مطلوب لدى دولة عظمى، بتهمة قتله قنصل هذه الدولة قبل نحو 20 سنة، مؤكدا أن عينات الحمض النووي لهذا الشخص تمت مطابقتها وتبين أنه من ذبح قنصل الدولة العظمى قبل 15 أو 20 عاما.