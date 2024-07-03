شكرا لقرائتكم خبر عن "المغرب للهيدروكربورات والمعادن" و"إسو" يوقعان عقدى استكشاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن وشركة إسو "ESSO Exploration International Limited"، الثلاثاء، بالرباط على عقدين للاستكشاف، في إطار استراتيجية تعزيز الإمكانيات الهيدروكربونية لباطن الأرض بالمغرب.

وأفاد بيان للمكتب المغربي للهيدروكربورات، بأن هذين العقدين، اللذين وقعتهما المديرة العامة للمكتب المغربي، أمينة بنخضرة، ورئيس شركة "إسو" تشارلز ديفيد توتفيست، يشمل المنطقتين البحريتين آسفي-الصويرة وأكادير-إفني، الواقعتين قبالة سواحل آسفي، الصويرة، أكادير وسيدي إفني.

ويمثل هذا التوقيع دخولا جديدا لشركة "ExxonMobil Corporation" إلى المغرب، وهي الشركة الأم لـ"ESSO"، وواحدة من أكبر الشركات الطاقية والبيتروكيماوية المدرجة في البورصة في العالم، منذ اندماج شركتي “إكسون” و”موبيل” في سنة 1999.

من جهة أخرى، أشار المكتب المغربي إلى تعاونه القائم مع 14 شركة في إطار 19 اتفاقا نفطيا وعقد استكشاف واحد.

يذكر أن شركة "ExxonMobil Corporation" لها مساهمات في مشاريع استكشاف وإنتاج الهيدروكربورات في عشرين دولة، بالإضافة إلى أنشطتها في مجال البتروكيماويات وتكرير النفط وتوزيع المنتجات البترولية في جميع أنحاء العالم.