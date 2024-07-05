كركي وجّه بتحويل 60 مليار ليرة للمستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى

لفتت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، إلى أنّ "المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ استعرض في إطلالاته الإعلاميّة الأخيرة، الواقع الحقيقي في الصّندوق من الجانب المالي والاجتماعي والصحّي، واضعًا كلّ الجهات المعنيّة أمام مسؤوليّاتها، وعلى رأسها الضّمان، إذ أكّد التزام إدارته بالدّفعات الشّهريّة للمستشفيات؛ كي تبقى هذه الأخيرة قادرة على الاستمرار في تقديم أفضل خدمة صحيّة للمضمونين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عليه، أعطى المدير العام للصّندوق توجيهاته بتاريخ 5/7/2024 إلى الدّوائر الماليّة المختصّة، لتحويل مبلغ 60 مليار ليرة لبنانيّة للمستشفيات، كمستحقّات عن بدل علاج مرضى ​غسيل الكلى​، ليُصبح إجمالي المبلغ المدفوع 581 مليار ل.ل. منذ مطلع العام".

وأوضحت المديريّة أنّ "كركي طلب أيضًا من رؤساء المكاتب الإقليميّة والمحليّة، العمل بالسّرعة القصوى على إنجاز معاملات الضّمان الصحي العائدة للمضمونين"، مبيّنةً أنّ "هذا الإجراء الدّوري الّذي خُصّ فيه مرضى غسيل الكلى من أجل ضمان استمراريّة استفادتهم بنسبة 100% من التّغطية الصحيّة، سينسحب على المسلك الجديد الّذي اعتمدته إدارة الصّندوق في ما خصّ الإستشفاء، والمتعلّق بالأعمال الجراحية المقطوعة".

في هذا الإطار، دعا كركي المستشفيات المتعاقدة مع الصّندوق إلى "الإسراع بتقديم معاملاتها إلى مراكز الصندوق، كي يصار إلى معالجتها بشكل فوري، ودفع المبالغ النّاتجة عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة بشكل دوري وشهري".