شكرا لقرائتكم خبر عن العسومي: البرلمان العربي يساند الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، دعم البرلمان العربي ومساندته للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة حتى ينال حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

ونوه بالجهود العربية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري والعاجل للعدوان الإسرائيلي على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية باجتماع لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للبرلمان بالقاهرة، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. شرعنة البؤر الاستيطانية وأدان العسومي قرارات الاحتلال الإسرائيلي شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ورفض محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، بهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكر محاولة الاحتلال تصنيف وكالة الأونروا "منظمة إرهابية" وتجريم أنشطتها، مؤكدًا الدور الحيوي والمهم الذي تؤديه الوكالة لعون وإغاثة قرابة 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، مطالبًا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا". محاولات تهجير الفلسطينيين وأعرب عن رفض البرلمان العربي أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في الضغط على الاحتلال لوقف العدوان والتطهير العرقي وحرب الإبادة في قطاع غزة، والانسحاب الكامل من القطاع.

وجدد التأكيد على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع ومكثف وآمن ودون عوائق إلى أهالي قطاع غزة، مُحَذّرًا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المُتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة. إرسال المساعدات الإنسانية وثمّن العسومي دور الدول العربية والإسلامية بإرسالها المساعدات الإنسانية والإغاثية، لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع، مناشدًا الأطراف الدولية أن تضطلع بمسؤولياتها لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، الذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار إلى الجلسة العامة للبرلمان العربي بكامل هيئته السبت المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي عساف بن سالم أبو ثنين.