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الخليج اليوم .. رئيس الدولة يعين حمدان بن محمد بن زايد نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ب

درجة وزير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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