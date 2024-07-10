الخليج اليوم .. رئيس الدولة يعين حمدان بن محمد بن زايد نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ب

درجة وزير.