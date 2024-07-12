شكرا لقرائتكم خبر عن بينهما قيادي.. قوات الأمن العراقية تقضي على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت قوات الأمن العراقية من القضاء على عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، أن القوات العراقية تمكنت من القضاء على الإرهابيين من خلال عملية أمنية خاصة وذلك بعد اشتباكات معهما في منطقة البساتين في محافظة ديالى.

وأشار البيان إلى أن أحد الإرهابيين مسؤول أمني كبير في التنظيم الإرهابي ومطلوب للقضاء العراقي .