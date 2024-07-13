شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال جنوب قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلاً مكتظاً بالنازحين في مدينة دير البلح وسط القطاع، مما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين بينهم أطفال، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على تجمع للفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوب القطاع، تزامن ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف للمناطق الشرقية من مدينة رفح.