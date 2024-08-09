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استمرار هطول الأمطار حتى الثلاثاء المقبل.. و"الدفاع المدني" يدعو للحذر

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، يستمر من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.
ودعت إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة.
وشددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.


أمطار مكة المكرمة


وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وميسان وأضم والكامل والعرضيات، وخفيفة إلى متوسطة لتشمل العاصمة المقدسة والكامل والجموم والقنفذة والليث والخرمة وتربة ورنية والمويه، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل الأفلاج وحوطة بني تميم والخرج ووادي الدواسر والسليل.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق عسير والباحة وجازان ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة ونجران والشرقية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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